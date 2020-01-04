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أخبار العالم

أمطار وثلوج تغرق منازل إسرائيل وتغلق الطرق الرئيسية.. فيديو وصور

السبت 04/يناير/2020 - 03:33 م
إسرائيل تغرق فى شبر
إسرائيل تغرق فى شبر مياه
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سمر صالح
غمرت مياه الأمطار والثلوج عدة مناطق في مدينة تل أبيب، ما تسبب في فيضانات وإغلاق العديد من الطرقات فيها.

وأدت الأمطار الغزيرة ظهر اليوم، السبت، إلى إغراق عدة شوارع في مدينة تل أبيب، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إغلاق شارع أبا هيلل في رمات غان وإغلاق شارع هكيشون في بني براك.

وقالت مصادر محلية في مدينة يافا، إن عددا من شوارع وبيوت المدينة تعرضت للغرق اليوم السبت، في ظل الأحوال الجوية العاصفة والأمطار الغزيرة في المنطقة، حيث تم إخلاء عدد من البيوت و فتح المراكز الجماهيرية لاستقبال العائلات التي يتم إخلاؤها.

وأعلنت البلدية في يافا حالة الطوارئ لمواكبة التطورات على الأرض، في ظل السيول وغرق بيوت وممتلكات.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" بأن الفيضانات غمرت عشرات السيارات، فيما احتجزت الفيضانات العديد من الإسرائيليين حيث عملت فرق الإنقاذ على إخلائهم.

وفي شمال اسرائيل تساقطت الثلوج في ساعات الليل وفي ساعات الصباح فوق جبل الشيخ ومرتفعات الجولان وقرى مجدل شمس وقرى بقعاتا ومسعدة وتراكمت لعلو سنتميترات عديدة.

ويزور الزائر الأبيض قرية مجدل شمس للمرة الأولى في هذا الموسم الشتوي ، ومن المتوقع قدوم منخفض جوي بارد اخر في الايام القريبة القادمة.

وذكرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية أنه من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا سقط حوالي 80 ملم من الأمطار على تل أبيب، ونظرًا لغزارتها تم حظر عدد من الممرات على الطريق 20 بسبب الفيضانات وانهيار التربة إضافة إلى حركة المرور البطيئة والازدحامات في عدة مناطق.

ونوهت أنه يتعين على السائقين الحذر والالتزام بتعليمات الشرطة.

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