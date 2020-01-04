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رياضة

وزراء الشباب والرياضة العرب فى جولة تفقدية بالمركز الأولمبي| شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نفذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، جولة تفقدية للمركز الأوليمبي بالمعادى برفقة وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين في فعاليات مؤتمر المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب والتي انطلقت فعالياته صباح اليوم بتنظيم وزارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

وتفقد الوزراء مكونات المركز الأولمبي بالمعادي بدايةً من فندق الإقامة وملعب كرة القدم القانوني، والملاعب الخماسية، وصالات التدريب المغطاة التي تضم عددًا من الصالات التدريبية لمختلف الألعاب الرياضية ، فضلًا عن مشروع إنشاء حمام السباحة داخل المركز.

واستعرض الدكتور أشرف صبحى كافة إمكانيات المركز وما يقدمه من خدمات للاعبي المنتخبات القومية، واستضافة معسكراتهم التدريبية، وبرامجهم التأهيلية طوال العام.

كما لفت الوزير لاستضافة مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات الشبابية الحوارية داخل المركز الأوليمبي في ضوء مشروعات وبرامج التوعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لشباب مصر في جميع المحافظات.

وأشاد وزراء الشباب والرياضة العرب والوفود المرافقة لهم بالبنية الإنشائية المتميزة بالمركز الأولمبي بالمعادي، والذى يجعله واحدًا من أكبر وأفضل المنشآت الرياضية بالشرق الأوسط، مثنين على الخدمات التي يقدمها المركز لكافة اللعبات الرياضية، والفرق القومية للتدريب وفقًا لأحدث التقنيات العالمية الرياضية الحديثة.
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