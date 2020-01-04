رئيس الإنجيلية: البابا تواضروس رمز وطني في مصر والشرق الأوسط

أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باعتباره رمزًا وطنيًّا كبيرًا في مصر والشرق الأوسط.





وقال زكي، "نشعر بالمحبة والسعادة عندما نزور قداسة البابا"، مضيفًا "أن مصر والمنطقة العربية تفخر بقداسة البابا كرمز للمسيحيين".





من جانبه، رحّب قداسة البابا تواضروس، بالدكتور القس أندريه زكي، وقال "أرحب بالقس أندريه وكل الأحباء"، مضيفًا "إن علاقتنا الطيبة هي وصية الله أن نكون في عمل محبة كامل. وكما قال القديس بولس الرسول: "المحبة لا تسقط أبدًا"، مؤكدًا"أنه ينبغى على الجميع أن يقدموا هذه المحبة، وأن الأعياد فرصة لإظهار روح المحبة بين الجميع.





واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.





وتستعد الطائفة الإنجيلية في مصر، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد برئاسة الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، في السادسة والنصف مساء غد الاحد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.



