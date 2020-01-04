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رياضة

رد ناري من الأهلي على اتحاد الكرة بعد التهديد بإيقاف قيد كهربا

السبت 04/يناير/2020 - 11:59 م
كهربا
كهربا
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القسم الرياضي
أكد مصدر موثوق داخل النادي الأهلي، أن موقف النادي من قيد كهربا، لاعب وسط الفريق المنضم حديثا للنادي سليم ولا غبار عليه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد أن اتحاد الكرة لم يخطر الأهلي كما قام بإرسال خطاب إلى جميع الأندية بوقف القيد بسبب المستحقات المالية المتأخرة لدى الاتحاد، لكن هذا القرار لا ينطبق على الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن، الأهلي لديه مستحقات مالية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم تقم الجبلاية بسداده.

وتابع:" في حال إصرار اتحاد الكرة على تنفيذ قرار ايقاف قيد كهربا، فعليه أن يقوم برد مستحقات الخاصة بالنادي، أو خصم المبلغ المستحق على النادي للاتحاد.
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