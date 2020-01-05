وزير الإسكان: إنشاء أنفاق أسفل العاصمة الإدارية

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الجولة التى أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، بصحبة عدد من الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ستجري بصورة شهرية حتى شهر يونيو القادم موعد انتقال الحكومة.



وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك 18 شركة مقاولات تعمل في تنفيذ المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بعدد عمال يصل إلى 10 آلاف عامل، ووصل نسبة الإنجاز إلى 88%، لافتا إلى أن العدد الكلي للعاملين في العاصمة بكل مكوناتها يصل إلى نصف مليون عامل.



وأشار إلى أن العاصمة ستكون جاهزة بحلول يونيو لاستقبال 50 ألف موظف، موضحا أن رئيس الوزراء اليوم تفقد مبنى مجلس النواب الذي يستوعب 1000 عضو برلماني، مشيرا إلى أنه صرح ضخم كبير ومصمم للمستقبل.



ونوه وزير الإسكان إلى أن الزيارة شملت تفقد مدينة الفنون والثقافة، والتي تحتوي على قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 فرد.



وفيما يتعلق بالبرج الأيقوني، أكد وزير الإسكان أن البرج سيكون ارتفاعه 385 مترا، ويتكون من 60 دورا، منوها بأن ارتفاع البرج وصل الآن إلى 100 متر.



وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية المسئولة عن تنفيذ أجزاء كبيرة من العاصمة الإدارية تعتمد في تمويلها على الطرق الذاتية، مؤكدا أن انتقال الحكومة إلى المقر الجديدة سيبدأ اعتبارا من يونيو 2020.



واختتم وزير الإسكان حديثه قائلا:" لأول مرة في الشرق الأوسط نقوم بتنفيذ أنفاق تحت العاصمة الإدارية علشان لو حاجة عطلت مانحفرش".