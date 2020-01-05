إيران تصدم قطر: نرفض وساطتكم.. والمواجهة مع أمريكا لا رجعة فيها

أعلن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني رفض طهران القاطع للوساطة القطرية في ملف مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق.



وقال الجنرال محمد رضا نقدي للتفليزيون الإيراني إن تبعات مقتل سليماني ستكون موجعة جدًا بالنسبة للأمريكيين، وقرار الرد اتخذ ولا رجعة فيه، وننصح الولايات المتحدة ألا تتعب نفسها بإرسال وساطات ووزراء للتوسط ولقاء الوزير جواد ظريف لثني طهران عن قرار الرد.



وأضاف: "نقول لهم ألا يبعثوا برسائلهم ولا يتصلون ولا يرسلون أحدا للقاء ظريف هنا في طهران، في إشارة إلى لقاء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران".



وتابع: "إذا لم تكونوا أهلًا لهذه الأفعال، لماذا تقومون بذلك ومن ثم تحشدون الواسطات وتطلبون مننا ألا نرد على مقتل سليماني، قرار الرد اتخذ وبات قطعيا".



وأكد نقدي ان إيران بالفعل اتخذت قرار الرد، وأن القرار ينتظر التنفيذ فقط، وأي شخص لن يتمكن من إيقافه، وان المواجهة بين إيران وأمريكا وصلت إلى مرحلة لا جعة فيها.