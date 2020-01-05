إعلان حرب .. ترامب: سنضرب إيران بسرعة كبيرة وقوة شديدة فى هذه الحالة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لإيران بشأن الانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.



وقال ترامب على تويتر:"إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام لتخليصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل أمريكيا للتو، وأصاب آخرين بجروح بالغة ، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته ، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين مؤخرًا".



وأضاف: "لقد كان بالفعل يهاجم سفارتنا، ويستعد لضربات إضافية في مواقع أخرى. لم تكن إيران تمثل شيئا سوى المشاكل لسنوات عديدة. دع هذا بمثابة تحذير بأنه إذا ضربت إيران أي أميركيين ، أو أصول أمريكية".



وتابع:"لقد قمنا بتحديد 52 موقعا إيرانيا، تمثل الرهائن الامريكيين الـ 52 الذين احتجزتهم إيران منذ سنوات عديدة (1979)، وبعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والثقافة الإيرانية ، وتلك الأهداف ، وإيران نفسها ، سوف تضرب بسرعة كبيرة وبقوة شديدة.. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات".