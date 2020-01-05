AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلان حرب .. ترامب: سنضرب إيران بسرعة كبيرة وقوة شديدة فى هذه الحالة

الأحد 05/يناير/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لإيران بشأن الانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال ترامب على تويتر:"إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام لتخليصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل أمريكيا للتو، وأصاب آخرين بجروح بالغة ، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته ، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين مؤخرًا".

وأضاف: "لقد كان بالفعل يهاجم سفارتنا، ويستعد لضربات إضافية في مواقع أخرى. لم تكن إيران تمثل شيئا سوى المشاكل لسنوات عديدة. دع هذا بمثابة تحذير بأنه إذا ضربت إيران أي أميركيين ، أو أصول أمريكية".

وتابع:"لقد قمنا بتحديد 52 موقعا إيرانيا، تمثل الرهائن الامريكيين الـ 52 الذين احتجزتهم إيران منذ سنوات عديدة (1979)، وبعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والثقافة الإيرانية ، وتلك الأهداف ، وإيران نفسها ، سوف تضرب بسرعة كبيرة وبقوة شديدة.. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقعنا به | رسائل ترامب لإيران والعالم بعد مقتل قاسم سليماني

خامنئي يزور منزل قاسم سليماني لتقديم العزاء لعائلته.. صور

عصائب أهل الحق.. واشنطن تتجه لتصنيف ميليشيا عراقية موالية لإيران كمنظمة إرهابية

واشنطن: رسالتنا لإيران "لا نتسامح مع أي عدوان"

ابنة صدام حسين تعلق على مقتل قاسم سليماني بهذه الطريقة

إيران: الولايات المتحدة شنت حربا ضدنا وسنرد بعمل عسكري

ترشيحاتنا

دعاء للميت في قبره.. ليغفر الله له ويوسع مدخله ويتجاوز عن سيئاته

إعلان حرب .. ترامب: سنضرب إيران بسرعة كبيرة وقوة شديدة فى هذه الحالة

شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة

قرار عاجل من البحرية البريطانية عن السفن التجارية عقب مقتل قاسم سليماني

الجيش الليبي يستهدف حافلات تقل مرتزقة أتراكًا ويسقط طائرة مسيرة

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع شيكابالا للأهلي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فنانة شهيرة بإطلالة جذابة على حمام السباحة

شاهد.. لحظة سقوط مطربة تونسية شهيرة على خشبة المسرح

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور