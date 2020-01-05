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أخبار العالم

بعد تدخلها فى ليبيا .. الخارجية السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد تركيا

الأحد 05/يناير/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الخارجية السعودية بيانا شديد اللهجة ردا على قرار البرلمان التركي بالموافقة على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري التركي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وبموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وتعتبر الرياض ذلك انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضًا للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وأكدت المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدًا للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلًا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.
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