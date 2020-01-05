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فن

‏ما عرفنا الفنانة.. تركي آل الشيخ يعلق على سقوط مطربة على خشبة المسرح

الأحد 05/يناير/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
تعرضت الفنانة التونسية أمينة فاخت للسقوط على خشبة المسرح أمام جمهورها، بعد تعرقلها بإحدي السماعات الموجود على المسرح خلال إحياء حفل رأس السنة.

شارك تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية فيديو سقوط امينة فاخت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق تركي آل الشيخ علي الفيديو قائلا: "‏ما عرفنا الفنانة.. بس على العموم الحمدالله على سلامة".

وأكملت امينة فاخت الحفل بعد مساعدة ميسترال الفرقة لها علي النهوض متفادية الإحراج من سقوطها بالغناء فورا دون التعليق.
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