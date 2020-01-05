ردا على مقتل سليماني.. مجموعة إيرانية تخترق مواقع حكومية أمريكية

تعرض الموقع الخاص بالحكومة الأمريكية للإختراق من قبل مجموعة من الهاكرز الإيراني، في أعقاب مقتل قيادي فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالعراق.



وتم اختراق موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية التابع للحكومة الأمريكية من قبل مجموعة إيرانية.



وترك المخترقون رسالة على الموقع عقب اختراقه، قالوا فيها: "لن نتوقف عن دعم أصدقائنا في المنطقة، الشعب المظلوم في فلسطين، وفي اليمن، والشعب والحكومة السورية، والشعب والحكومة العراقية، والمجاهدين في فلسطين ولبنان".



وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أعلنت حالة الاستنفار تحسبا لهجوم إيراني مرتقب.



وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، حيث قامت الوزارة بتحديث نظامها الاستشاري للتهديد الإرهابي في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية الاخيرة في العراق واغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



وأصدر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف نشرة نظام استشاري وطني جديد للإرهاب في أعقاب هجوم اغتيال سليماني.



وتقول النشرة التي تنتهي في 18 يناير الجاري:"لدى إيران برنامج قوي على الإنترنت يمكنها من تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة".



وأكد أنه لا يوجد تهديد محدد أو موثق بعد من قبل إيران ضد الولايات المتحدة.