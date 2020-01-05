AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ردا على مقتل سليماني.. مجموعة إيرانية تخترق مواقع حكومية أمريكية

الأحد 05/يناير/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تعرض الموقع الخاص بالحكومة الأمريكية للإختراق من قبل مجموعة من الهاكرز الإيراني، في أعقاب مقتل قيادي فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالعراق.

وتم اختراق موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية التابع للحكومة الأمريكية من قبل مجموعة إيرانية.

وترك المخترقون رسالة على الموقع عقب اختراقه، قالوا فيها: "لن نتوقف عن دعم أصدقائنا في المنطقة، الشعب المظلوم في فلسطين، وفي اليمن، والشعب والحكومة السورية، والشعب والحكومة العراقية، والمجاهدين في فلسطين ولبنان".

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أعلنت حالة الاستنفار تحسبا لهجوم إيراني مرتقب.

وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، حيث قامت الوزارة بتحديث نظامها الاستشاري للتهديد الإرهابي في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية الاخيرة في العراق واغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأصدر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف نشرة نظام استشاري وطني جديد للإرهاب في أعقاب هجوم اغتيال سليماني.

وتقول النشرة التي تنتهي في 18 يناير الجاري:"لدى إيران برنامج قوي على الإنترنت يمكنها من تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة".

وأكد أنه لا يوجد تهديد محدد أو موثق بعد من قبل إيران ضد الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مقتل قاسم سليماني.. الجيش الإٍسرائيلي يرفع درجة الاستعداد القصوى

ألمانيا: مقتل سليماني رد فعل على استفزازات إيران

شاهد.. تظاهر الآلاف في إيران احتجاجا على مقتل قاسم سليماني

واشنطن: اغتيال قاسم سليماني "قانوني" ومستعدون لمواجهة التهديدات الإيرانية

الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها بلبنان عقب مقتل قاسم سليماني

القائد الجديد لـ فيلق القدس: سيرى الجميع جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

صحية جدا .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

دعاء قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب .. فيديو

الأسطول باتان يغير مساره.. آلاف من قوات المارينز يتجهون إلى الشرق الأوسط

زعيمة النواب الأمريكي: ترامب أخطر الكونجرس بالحرب.. ومواجهة إيران تهدد الجميع

تحمل آلاف الجنود.. سفينة هجومية أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط

تجنبًا لـ الشوشرة.. زهرة فتاة المنصورة ضحية التحرش الجماعى تروى التفاصيل | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتزامن مع مقتل سليماني.. أوباما يلقي بنفسه وسط أسماك القرش.. فيديو وصور

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية

سحلها على الرصيف.. معركة عنيفة بين رجل وامرأة داخل مترو نيويورك