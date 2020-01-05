قتل القتيل ومشي في جنازته| وثائق رسمية: هذا العراقي سلم الإيرانيين لـ أمريكا.. فيديو

حضور زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بملابسه العسكرية الى مراسم تشييع المهندس وسليماني في #النجف. pic.twitter.com/1rzbT9B2x6 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 4, 2020

كشفت وثائق سربتها الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيقات أجرتها مع أحد قادة المليشيات العراقية الموالية لإيران في عام 2007.والوثائق المسربة التي رفعت عنها السرية من قبل رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية في أبريل الماضي، عبارة عن جلسة تحقيقات مع قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق.والوثائق المفرج عنها تخص جلسة التحقيقات العاشرة مع الخزعلي في عام 2007، بعد 6 أيام فقط من اعتقاله.وفي التحقيقات، أعطى الخزعلي للأمريكان أماكن تدريب الفصائل الموالية لإيران ومليشيا بدر وجيش المهدي.كما أعطى تفاصيل أخرى عن تنقل والإجراءات الأمنية الإيرانية وطرق التعامل معها.وكانت أنباء قد أفادت بهروب الخزعلي من العراق بعد مقتل سليماني لكنه ظهر في جنازة سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.