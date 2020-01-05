قتل القتيل ومشي في جنازته| وثائق رسمية: هذا العراقي سلم الإيرانيين لـ أمريكا.. فيديو

كشفت وثائق سربتها الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيقات أجرتها مع أحد قادة المليشيات العراقية الموالية لإيران في عام 2007.
والوثائق المسربة التي رفعت عنها السرية من قبل رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية في أبريل الماضي، عبارة عن جلسة تحقيقات مع قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق.
والوثائق المفرج عنها تخص جلسة التحقيقات العاشرة مع الخزعلي في عام 2007، بعد 6 أيام فقط من اعتقاله.
وفي التحقيقات، أعطى الخزعلي للأمريكان أماكن تدريب الفصائل الموالية لإيران ومليشيا بدر وجيش المهدي.
كما أعطى تفاصيل أخرى عن تنقل والإجراءات الأمنية الإيرانية وطرق التعامل معها.
وكانت أنباء قد أفادت بهروب الخزعلي من العراق بعد مقتل سليماني لكنه ظهر في جنازة سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.
والوثائق المسربة التي رفعت عنها السرية من قبل رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية في أبريل الماضي، عبارة عن جلسة تحقيقات مع قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق.
والوثائق المفرج عنها تخص جلسة التحقيقات العاشرة مع الخزعلي في عام 2007، بعد 6 أيام فقط من اعتقاله.
وفي التحقيقات، أعطى الخزعلي للأمريكان أماكن تدريب الفصائل الموالية لإيران ومليشيا بدر وجيش المهدي.
كما أعطى تفاصيل أخرى عن تنقل والإجراءات الأمنية الإيرانية وطرق التعامل معها.
وكانت أنباء قد أفادت بهروب الخزعلي من العراق بعد مقتل سليماني لكنه ظهر في جنازة سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.
حضور زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بملابسه العسكرية الى مراسم تشييع المهندس وسليماني في #النجف. pic.twitter.com/1rzbT9B2x6— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 4, 2020