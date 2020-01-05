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رياضة

رد فعل سعد والشحات وأزمة القيد.. تفاصيل 24 ساعة ساخنة لـ كهربا بقائمة الأهلي

الأحد 05/يناير/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، رفض اعتماد قيد محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا إلى النادي الأهلي، على الرغم من وصول البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد البرتغالي.

رغم قيده في قائمة الأهلي لمباراة مصر.. اتحاد الكرة يهدد بإيقاف كهربا | تفاصيل
جاء ذلك بناء على قرار من إدارة اللجنة الخماسية القائمة على العمل بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، التى قررت عدم السماح للأهلي أو أي نادٍ بالقيد في يناير إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة.

رد ناري من الأهلي على اتحاد الكرة بعد التهديد بإيقاف قيد كهربا
أكد مصدر موثوق داخل النادي الأهلي، أن موقف النادي من قيد كهربا، لاعب وسط الفريق المنضم حديثا للنادي سليم ولا غبار عليه بأي شكل من الأشكال.

مصدر بـ الأهلي: اتحاد الكرة يختلق مشاكل غير مبررة لإيقاف قيد كهربا
أكد مصدر بالنادي الأهلي أن اتحاد الكرة يحاول اختلاق أزمات غير مبررة في مسألة قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" عن طريق الحديث عن وجود مديونيات لدى الأهلي الذي يعتبر أكثر الأندية التزاما بسداد مستحقات كافة الجهات وعلى رأس إتحاد الكرة.

كهربا جاهز للعب.. الأهلي يتعهد لـ سعد سمير بسداد مستحقاته كاملة
أنهي النادي الأهلي إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط افيس البرتغالي المنضم حديثًا في قائمته المحلية والأفريقية بدلا من سعد الدين سمير مدافع الفريق الذي يغيب عن الملاعب لمدة 8 شهور للإصابة.

رد فعل سعد سمير على قيد كهربا بدلا منه في قائمة الأهلي
وأكد عبدالحفيظ تقديره الكامل لـ سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.

تعليق حسين الشحات على جلوسه احتياطيا لـ كهربا
كشف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقفه تجاه إمكانية جلوسه بديلا لمحمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للفريق.
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مصدر بـ الأهلي: اتحاد الكرة يختلق مشاكل غير مبررة لإيقاف قيد كهربا

تعليق حسين الشحات على جلوسه احتياطيا لـ كهربا

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