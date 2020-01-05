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أخبار العالم

تركي آل الشيخ بـ نيولوك قبل إجراء عملية جراحية.. صورة

الأحد 05/يناير/2020 - 05:49 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشر رئيس هيئة الترفيه السعودي، المستشار تركي آل الشيخ، صورة ظهر خلالها بـ نيولوك جديد، خلال تواجده في الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحة.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريداته التي نشر فيها الصورة: "وحشتوني"، وظهر آل الشيخ وهو حليق الرأس، والذقن، وهو ما غير ملامح وجهه بشكل كامل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة مؤثرة إلى كل متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط أنباء عن سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع إلى عملية جراحية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ "توتير" قائلا: "قضينا وقتا طويلا بالرياض.. أتمنى رؤيتكم مرة أخرى فى نجاح وسعادة دايما.. ادعولى .. أحبكم جميعا وآسف على أى تقصير.. بارك الله فى ملك بلادى وولى العهد.. أبو ناصر".

وكان النادى الأهلي كشف في بيان رسمي له تفاصيل زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لـ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الكابتن الخطيب بمنزله قبل أسابيع.
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