ليفربول يخشى غدر إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، جاره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، اليوم، الأحد، ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.



ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين ليفربول وإيفرتون في السادسة مساءً، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس".



وينتظر أن يخوض ليفربول، مباراة صعبة للغاية أمام خصم قوي بقيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد، والذي تمكن من الفوز على الريدز، عندما كان مدربًا لتشيلسي وريال مدريد، وميلان ونابولي الإيطاليان.



كما يبحث إيفرتون عن تفجير مفاجأة بالثأر من الهزيمة التي تلقاها أمام ليفربول، مطلع الشهر الماضي بنتيجة 5-2، ضمن الجولة رقم 15 من البريميرليج.



لكن أنشيلوتي يدرك جيدًا، أن مهمته هذه المرة لن تكون سهلة أمام بطل أوروبا، والذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.



ويدرس الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الدفع بالمهاجم الياباني الجديد تاكومي مينامينو، حيث قال كلوب في تصريحات نشرها موقع الرسمي للريدز: "تاكومي معنا الآن، وخاض ثلاث حصص تدريبية مع الفريق، لقد كان يقضي عطلته الشتوية وسافر إلى اليابان، وعاد إلينا في حالة جيدة، دعونا نرى ما سيحدث".



وكان تاكومي مينامينو صاحب الـ 24 عامًا، انضم لصفوف ليفربول بداية من 1 يناير الجاري، قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.