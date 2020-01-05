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فن

ذا فويس كيدز .. نانسي عجرم تحصد نصيب الأسد ومحمد حماقي يقتنص فتاة مصرية

الأحد 05/يناير/2020 - 10:59 ص
نانسى عجرم ومحمد
نانسى عجرم ومحمد حماقى وعاصى الحلانى
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أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز" منافسة شرسة بين لجنة التحكيم التى ضمت نانسى عجرم وعاصى الحلانى ومحمد حماقى الذى حل بدلا من تامر حسنى حيث انتصرت نانسى عجرم فى الجولة الاولى واستحوذت على نصيب الأسد حيث خطفت 4 مواهب من المشاركين فى البرنامج بمرحلة "الصوت وبس". 

وقررت لجنة التحكيم ذا فويس كيدز تقديم عدد من المغريات لجذب الاطفال حيث لجأت نانسى عجرم الى حيلة البونبون وتى شيرت سوبر مان بينما قرر حماقى جذب الاطفال بالشوكولاته وأما عاصى الحلانى قرر ان يهدى المتسابقين تى شيرت الابطال. 

الموهبة الأولى في مرحلة "الصوت وبس" من برنامج "ذا فويس كيدز" كان إياد قدورة فلسطيني مقيم في مصر وقدم بخفة دم أغنية الصهبجية وحصل على لفة ثلاثية ليختار بعدها الانضمام لفريق نانسي والموهبة الثانية عبد الرحمن الخضور غني موال حبيبي وأغنية زينة لبست خلخالها بصوت جبلي وانضم لفريق عاصي، وأكدت نانسي أنها لم تلتف إليه لأنه يجب أن يكون في مدرسة الحلاني ووافقها حماقي.

وبينما المتسابقة الثالثة ياسمين أسامة من مصر كانت نجمة الحلقة الأولى وحصلت على لفة ثلاثية بعد ما أبدعت في تقديم رائعة أم كلثوم "يا صباح الخير" وانضمت لفريق حماقي و أما المتسابقة الرابعة حلا البربور من سوريا قدمت بكثير من الخوف موال يا لائمي وأغنية هالأسمر اللون ولكنها نجحت في إقناع نانسي وانضمت إلى فريقها.

وجذب المتسابق الخامس محمد واكضيض من المغرب بصوته نانسي وحماقي أثناء أدائه موال حبيبي على الدنيا وأغنية اه يا حلو واختار الانضمام لفريق حماقي بطريقة لافته حيث قدم مقطعا من أغنية الأخير "ما بلاش" وبتوزيع جديد ومميز واستطاعت المتسابقة السادسة غايا الخوري من لبنان ان تقدم عرضا ساحرا بالغناء والعزف تغني بالأكواب وانتقلت إلى مرحلة المواجهة مع فريق نانسي.

وقدمت المتسابقة السابعة خديجة عمران من اليمن أغنية ضناني الشوق وانضمت إلى فريق عاصي الحلاني الذي وعد بتقديم صوتها في مرحلة المواجهة بشكل مميز.. أما المتسابقة الاخير محمد إسلام رميح من سوريا أعاد المسرح إلى زمن الفن الجميل وحصل على لفة ثلاثية بعد ادائه موال ريم على القاع وأغنية حب إيه لأم كلثوم ورغم أنه قبل الغناء أعلن رغبته في الانضمام لفريق حماقي، إلا أنه تأثر بكلمات نانسي عجرم وانضم إلى فريقها.
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