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رياضة

حسام حسن خارج الحسابات.. 5 أساطير مصرية فى حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

الأحد 05/يناير/2020 - 02:06 م
حسام حسن
حسام حسن
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عمرو الحلوانى
تجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " دعوة حسام حسن النجم التاريخى للكرة المصرية فى حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 /2020.

وحرص الكاف على دعوة عدد من رموز الكرة المصرية وعلى رأسهم محمود الخطيب وحسن شحاتة وأحمد حسن وأحمد فتحى ، وآثار عدم دعوة الكاف لحسام حسن حالة كبيرة من الجدل خاصة وأن حسام حسن يعد واحدا من أبرز اللاعبين ليس فقط فى تاريخ الكرة المصرية بل الكرة الإفريقية أيضا نتيجة إنجازاته العديدة من منتخب مصر وكافة الأندية التى لعب لها .

ومن المقرر ان يقام الحفل الخاص بأفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بعد غد " الثلاثاء بسهل حشيش بمدينة الغردقة .

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

أما قائمة أفضل لاعب داخل القارة السمراء فشهدت تواجد طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب الوطني، برفقة الجزائري يوسف البلايلى نجم الترجى السابق والتونسي أنيس البدري لاعب الترجى الحالى.
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