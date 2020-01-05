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رياضة

محمد صلاح خارج التشكيل .. ليفربول يعلن كتيبة مواجهة إيفرتون.. وأول ظهور للوافد الجديد

الأحد 05/يناير/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يستضيف ليفربول جاره اللدود إيفرتون في مباراة ديربي "الميرسيسايد" ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لمواصلة الأفضلية على الجار، بعد الانتصار العريض بخمسة أهداف لهدفين في مباراة البريميرليج، وهي المباراة التي أطاحت بمدرب إيفرتون السابق ماركو سيلفا.

ويخوض نجم الريدز الجديد تاكومي مينامينو مباراته الأولى مع الفريق منذ وصوله قادما من ريد بول سالزبورج، فيما يلعب المهاجم ديفوك أوريجي أساسيا مع امتلاكه سجلا جيدا أمام التوفيز وخرج صلاح من التشكيل تمامًا.

تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون:

حراسة المرمى: أدريان
الدفاع: ويليامز، هويفر، فيليبس، ميلنر
خط الوسط: ، جونز، لالانا، شيريفيا
الهجوم: إليوت، أوريجي، مينامينو

في المقابل، يعتمد مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي على مهاجمه المتعثر هذا الموسم مويس كين على أمل تسجيل هدفه الأول مع الفريق.

تشكيل إيفرتون لمواجهة ليفربول:

حراسة المرمى: بيكفورد
الدفاع: مايكل كين، مينا، هولجيت
خط الوسط: كولمان، ديلف، سيجوردسون، شنايدرلين، بينز
الهجوم: مويس كين، توسون
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