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مرأة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

الأحد 05/يناير/2020 - 06:51 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كرامي
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.

نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

طريقة عمل ناجتس دجاج للشيف أميرة شنب
مقادير ناجتس دجاج
دجاج مفروم
بطاطس مهروسة
ثوم مفروم
بصل مفروم
كرفس مفروم
ملح فلفل أسود
كوسة مبشورة
جزر مبشور
بابريكا بقسماط
قرفة ناعمة
بيض
كريمة
دقيق
زيت

طريقة عمل ناجتس دجاج
* تخلط البطاطس والجزر و الكوسة المبشورة والبصل
* يضاف الثوم و الكرفس ثم البابريكا و القرفة مع ملح وفلفل أسود
* يضاف الدجاج المفروم ثم بيضة ودقيق و يقلب الخليط جيدا حتى تمتزج المكونات
* تشكل الناجتس اقراص متوسطة الحجم و تغمس فى الدقيق و البيض المخفوق بالكريمة ثم البقسماط
* تحمر فى الزيت حتى تكتسب اللون الذهبى و تنضج تماما وتقدم

طريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية للشيف شربيني
مقادير سلطة مكرونة فرنسية
ذرة صفراء
خس
طماطم
جبنة شيدر
خيار
مكرونة
زيتون شرائح
مايونيز
زيت زيتون
ليمون
خل

طريقة عمل سلطة مكرونة فرنسية
* اخلطي الزيت مع الخل مع ليمونة و ملح و فلفل و مايونيز
* قطعي الخضروات مكعبات
* ضيفي اليها الزيتون و الذرة الصفراء و المكرونة المسلوقة و الصوص و قلبيهم جيدا
* افردي اوراق الخس في طبق التقديم و ضعي عليها السلطة
* ابشري عليها الجبنة و قدميه بالهنا

طريقة عمل كريم كراميل لنجلاء الشرشابى
مقادير كريم كراميل
2 كوب لبن
4 بيضة
4 باكو فانيليا
نصف كوب سكر
الكراميل
كوب سكر
2 ملعقة كبيرة ماء
طريقة عمل كريم كراميل
* إخلطى السكر والماء فى طاسة على النار حتى يسيح ويتغير لونه ويصبح كراميل و ضعى الخليط فى قاع قالب
* إضربى فى الخلاط اللبن والبيض والفانيليا والسكر
* صبى الخليط فى القالب وضعيه فى صينية بها ماء وأدخليها الفرن حتى النضج
* ضعى الكريم كراميل فى الثلاجة وإقلبيه وقدميه
هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل
هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل
هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل
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هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

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