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فن

نجت من الموت| احتراق منزل فنانة بسبب انفجار الدفاية

الأحد 05/يناير/2020 - 06:46 م
نادية سلامة
نادية سلامة
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نبيل العدوى
نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعدما نشب حريق داخل شقتها فى 6 اكتوبر، وهو ما إستدعى طلب الحماية المدنية بالجيزة والتى سيطرت على الموقف.

كانت عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إشارة من النجدة مفادها بنشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران للأماكن المجاورة والسيطرة عليها وإخمادها.

وقد تبين من التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا في جهاز التدفئة أدي إلى انفجار الجهاز، ما أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل..

وقال شهود عيان ان نادية سلامة أسرعت لإنقاذ بعض المحتويات الثمينة قبل أن تلتهمها النيران مما تسبب فى إصابتها بحالة إختناق نقلت بعدها إلى المستشفى.


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