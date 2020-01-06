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اقتصاد

ارتفاع عدد السائحين إلى تونس بنسبة 13.6%

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:00 ص
السائحين إلى تونس
السائحين إلى تونس
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وكالات
ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 6ر13 % ليصل عددهم 9.429 ملايين سائح مع نهاية شهر ديسمبر 2019 الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وأفادت معطيات لوزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية اليوم، تصدر السياح القادمون من المنطقة الأوروبية المركز الأول بنسبة 15.9 %، يليه السائح المغاربي بنسبة 15.5 %، ليصل في مجملهما 7.7 ملايين سائح.

بهذا الرقم الكبير أي 9,4 فإنّ عدد السياح الذين استقبلتهم تونس سنة 2019 يقترب من عدد سكان الدولة التونسية البالغ عددهم 11 مليون نسمة حسب آخر الإحصائيات.

لكن هذه النسبة وحسب المختصين في الشأن السياحي من الممكن أن تخضع إلى تقييمين كلاهما يناقض الآخر، الأول أن هذه النسبة تعكس استعادة السياحة التونسية لأنفاسها وارتفاع نسبة الايرادات وبالتالي تجاوز الأزمات والخسائر الفادحة التي ضربت القطاع خلال السنوات الماضية.

وقراءة ثانية تتعلق بمعدل إنفاق السائح في تونس وإن كان توافد السياح يساهم في تطور الاقتصاد وتخفيض الضغط الاقتصاد على المواطن التونسي أو يتسبب في مزيد تعقيد الحياة المعيشية للمواطن في تونس، خاصة أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأجانب يستهلكون ضعف ما يستهلكه التونسيون من الماء الصالح الشراب الذي ارتفعت اسعاره كما يتمتعون بالدعم على الخبز وغيره من المواد الغذائية واستهلاك الكهرباء المفرط.
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