محمود مخلوق يكتب.. الزمالك الأول دائما.. أفتخر أني زملكاوي

يحتفل نادي الزمالك سنويا في اليوم الخامس من شهر يناير بذكرى تأسيسه عام 1911، تلك الذكرى التي يرتبط بها كل زملكاوي وعاشق لمدرسة الفن والهندسة، والذي سار رمزا للبطولة المصرية.



أصبح نادي الزمالك منذ تأسيسه عام 1911 على يد البلجيكي جورج مرزباخ ملعبا للأحداث المصرية والعالمية على مختلف أنواعها الرياضية والفنية والسياسية، ويعد "مرزباخ" أول رئيس لنادي الزمالك من الشخصيات الأجنبية القليلة والنادرة التي كرمتها الدولة المصرية حيث حاز على أرفع الأوسمة مثل قلاة النيل وقلادة الملك المصري، ثم جاء البلجيكي بيانخي كثاني رئيس أجنبي لنادي الزمالك وآخر من يتولى ذلك المنصب حينما تركه عام 1917.



تمصير نادي الزمالك تم خلال عام 1917 بعد 6 سنوات من نشأة النادي عن طريق انتخاب "محمد بدر" أول رئيس مصري للنادي، وأصبح من وقتها الزمالك قوة وعلامة فارقة ومضيئة في تاريخ الرياضة المصرية في مختلف ألعاب الكرة "قدم، يد، سلة، طائرة" بالإضافة إلى الألعاب الفردية، كأول مؤسسة مصرية تفعل ذلك الأمر على مر التاريخ وعلى يد ابناءها المصريين.



أول البطولات لقب ارتبط بنادي الزمالك دائما حيث يستطيع الزمالك اقتناص أي بطولة بمجرد المشاركة بها لأول مرة، ذلك اللقب وتلك الميزة التي تميز بها عن سائر الأندية الأخرى، أول بطولة لكأس مصر نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1921، وحقق خلال نفس العام لقب بطولة كأس السلطان حسين كأول فريق مصري يفوز بالبطولة بعد سيطرة الفرق الإنجليزية عليها في أول 4 نسخ منذ بدء انطلاقها عام 1917، وبعدها بعامين أي عام 1923 حقق الزمالك لقب أول دوري لمنطقة القاهرة (ويذكر أن كأس السلطان حسين ودوري منطقة القاهرة ضمن البطولات التي احتسبها ووثقها النادي الأهلي في جدول بطولاته عند احتفاله بمئويته عام 2007".



وكان الزمالك أول نادي مصري يفوز بكأس السوبر الأفريقي عام 1994 على حساب النادي الأهلي بهدف لا ينسى للرائع السريع أيمن منصور، وأصبح الزمالك أول فريق عالمي يحقق لقب الكأس الأفروآسيوية مرتان عامي 1988 و1997، واحتفط بلقب الأكثر تتويجا بها كانجاز فريد لم يحققه نادي آخر سوى الزمالك من قارتي أفريقيا وآسيا في تلك البطولة التي استبدلت فيما بعد بكأس العالم للأندية.



وفاز الزمالك باول بطولة لكأس السوبر المصري عام 2001، بالإضافة إلى أنه أول نادي مصري والوحيد حتى الآن الذي يفوز ببطولة كأس السوبر المصري السعودي عامي 2003 و2018 على حساب قطبي كرة القدم السعودية نادي الاتحاد ونادي الهلال في أرض المملكة العربية.



ويعتبر الزمالك النادي المصري الوحيد الذي حقق 3 بطولات نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لمرة واحدة فقط هي "كأس أكتوبر" عام 1974 التي نظمت بدلا من الدوري المصري بعد إلغائه وقتها، و"كأس الاتحاد المصري" عام 1990 التي نظمت بدلا من الدوري المصري بعد إلغائه وقتها، بالإضافة إلى فوز بلقب كأس حب مصر التي أقيمت عام 1986 على حساب النادي الأهلي.



الألعاب الأخرى الزمالك يمتلك فيها لقب "الأول" أيضا، حيث حاز النادي لقب أول دوري مصري للكرة الطائرة عام 1959، وأول دوري مصري لكرة السلة عام 1975، وأول بطولة لدوري أبطال أفريقيا لكرة اليد عام 1979 والتي أصبح الزمالك الأكثر تتويجا بها برصيد 12 بطولة كأول نادي مصري يحقق ذلك الانجاز.



أفتخر أنك زملكاوي، أفتخر كونك تنتمي للنادي الأول والبطل دائما على مر العصور وفي جميع البطولات، فخور أني زملكاوي.