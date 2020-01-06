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ثقافة

بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي

قام الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحة اليمني بزيارة أمس الأحد لمتحف النسيج المصري في شارع المعز،وكانت كاميرا موقع صدي البلد حاضرة وننشر 35 صورة من الزيارة.

د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف كان في استقبال قباطي،ورحب به في المتحف وشرح له تاريخه منذ أن كان سبيلا أنشأه محمد علي باشا،وتحول لمدرسة في احدي الفترات،حتي تم تخصيصه ليكون متحف النسيج وافتتاحه في ٢٠١٠.

وخلال الزيارة عبر الوزير اليمني عن إعجابه الشديد بما رآه من كنوز وآثار في المتحف،والتي ترصد تاريخ النسيج في مصر منذ آلاف السنين وحتي العصر الحديث.

وحرص الوزير قباطي علي زيارة معرض بعنوان"القباطي" الذي تم افتتاحه اليوم الأحد في المتحف،ويضم 30 قطعة من نوعية النسيج القباطي نسجها وابدعها طلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير،بحضور د.إبراهيم الخولي مدرس النسيج في المعهد.

وعبر قباطي عن سعادته بالمعرض،خاصة أن افتتاحه يأتي في نفس يوم ميلاده 5 يناير،و يشبه اسمه وهي فرصة تعرف خلالها علي معني كلمة قباطي،كما ابدي إعجابه بمهارة الطلاب في النسيج،وهو ما لمسه من الأعمال التي رآها.
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد
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