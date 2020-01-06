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ثقافة

من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
عبر وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبد المجيد قباطي عن امتنانه الشديد لطلاب المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير.

موقف الوزير جاء أثناء زيارته لمتحف النسيج، حيث كان الطلاب يشاركون في معرض نظمه المتحف عن النسيج القباطي، بإشراف الدكتور إبراهيم الخولي مدرس النسيج بالمعهد، وكانت كاميرا موقع صدي البلد حاضرة.

الوزير اليمني جاء موقفه ردًا علي لفتة طيبة من الطلاب،حيث أهدوه قطعة أنتجها أحدهم من نسيج القباطي، بحضور الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، وقال قباطي إنها هدية غالية وشكرهم عليها.

المعرض يتضمن 30 قطعة نسيج نفذها الطلاب ضمن مشروع يسعى لإحياء هذا النوع من النسيج،والذي كانت مصر تتميز به طوال تاريخها.

الطالب الذي أنتج القطعة المهداة للوزير كشف لنا حكايتها ويدعي عبد العزيز،قائلا أنها مستنسخة من قطعة اصلية بالمتحف من نسيج الصوف عليها بقية رسم آدمي وبقية رسم حيوان، وتنتمي للعصر الأموي (القرن 2ھ/8م).

وقال لنا: تم عمل قطعة مستنسخة من تلك القطعة في إطار مشروع التخرج تحت إشراف الدكتور ابراهيم حامد، وذلك بطريقة سداه 1/2،والألوان المستخدمة في عمل تلك القطعة كانت بألوان تشبه الالوان الاصلية تقريبا.

وتابع:أخذت هذه القطعة من الوقت ما يكفي لإنتاجها وذلك في 40 يوما بمعدل ساعة كل يوم، وكانت اول تجربة لي في استخدام الخيوط وعمل منسوجة تشبه تلك القطعة النادرة، وهي بالمناسبة الشعار واللوجو الرئيسي للمتحف.
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
من القباطي على اسمه.. طلاب مصريون أهدوا وزير السياحة اليمني قطعة نسيج.. ويرد: هدية غالية.. صور
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