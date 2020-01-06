حبيب الكل.. أمير كرارة يهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

نشر الفنان أمير كرارة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله.



كتب معلقا على الصورة "صباح الفل مع احلي واطيب واجدع عم صلاح عبدالله حبيب الكل ربنا يبارك في عمرك❤️❤️❤️".



نالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى:

بالتوفيق والنجاح الدائم انشاءالله ❤️

ربنا يحفظكم

منورين دايما

باشاااا مصر



ويذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج سـنرجى.

