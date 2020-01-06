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ثقافة

مهرجان مسقط.. بوابة ثقافية بين الشعوب ترفع شعار تواصل وسلام

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:59 م
مهرجان مسقط .. بوابة
مهرجان مسقط .. بوابة ثقافية بين الشعوب
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محمد مندور
مهرجان التواصل بين الشعوب ورسالة السلام والمحبة .. هذا ما يمكن أن يتصف به مهرجان مسقط السنوي الذي تجري الاستعدادات في سلطنة عمان لإطلاق خلال أيام .

تستعد سلطنة عُمان لتدشين مهرجانها السنوي "مهرجان مسقط 2020" والذي سيشهد احتفالات طوال أيام العام وفي جميع أنحاء مسقط ، وسيشمل العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة.

حيث تعمل بلدية مسقط بالتعاون مع المؤسسات والسلطات الأخرى في تجهيز وإعداد مهرجان مسقط 2020 ليكون أكثر متعة وإثارة لجذب الزوار، وكذلك السياح من خارج السلطنة ، من أجل الترويج للسياحة في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن يستمر مهرجان مسقط في الفترة من 16 يناير إلى 15 فبراير، وسيشمل هذا المهرجان أنشطة وعروضًا لم يتم عرضها سابقا في مهرجان مسقط ، وسيتم عقد مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتراثية والرياضية في المهرجان، حيث يتزامن الاحتفال بهذه النسخة من مهرجان مسقط مع الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين لعُمان.

أقيم مهرجان مسقط للمرة الأولى في عام 1998، ويمثل المهرجان بوابة ثقافية بين الشعوب، ويسلط الضوء على الموسيقى والحرف والمهن والطعام والتراث العماني.
مهرجان مسقط.. بوابة ثقافية بين الشعوب ترفع شعار تواصل وسلام
مهرجان مسقط.. بوابة ثقافية بين الشعوب ترفع شعار تواصل وسلام
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