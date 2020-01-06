AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة شفهية يحملها وزير دولة.. من الملك سلمان إلى أمير الكويت

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:47 م
الملك سلمان وامير
الملك سلمان وامير الكويت
Advertisements
على صالح
استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، بالعاصمة، صباح اليوم الاثنين، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق.

حمل المبعوث السعودي لأمير الكويت رسالة شفوية من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط المملكة والكويت والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وفقا لما كشفته وسائل الإعلام في البلدين.

وحمّل أمير الكويت تحياته وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد والوفد المرافق له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة خطية من أمير الكويت لـ خادم الحرمين الشريفين

أمير الكويت يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الأربعين

الملك سلمان يدعو أمير الكويت لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

غدا.. أمير الكويت يتوجه لـ السعودية للمشاركة في قمة التعاون الخليجي

أول تعليق كويتي بعد الاتفاق التاريخي مع السعودية

ترشيحاتنا

تسمم عائلة بعد تناوله.. علامات تكشف اليوسفي الطازج من الفاسد

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة

شاهد.. لحظة سقوط سيارة مسرعة في المحيط الهادي

غدا.. إجازة رسمية بـ البنوك والبورصة

منافس طارق حامد ..البلايلى يعتذر عن حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

وش السعد.. تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد يهدد حياتك.. أسباب الإصابة بالجلطة الرئوية والقلبية في الشتاء

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة