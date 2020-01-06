رسالة شفهية يحملها وزير دولة.. من الملك سلمان إلى أمير الكويت

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، بالعاصمة، صباح اليوم الاثنين، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق.



حمل المبعوث السعودي لأمير الكويت رسالة شفوية من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط المملكة والكويت والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وفقا لما كشفته وسائل الإعلام في البلدين.



وحمّل أمير الكويت تحياته وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.



حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد والوفد المرافق له.