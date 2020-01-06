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فيديوجراف| أسرار عن شيخ الأزهر لا يعرفها أحد

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:01 م
محمد شحته - إعداد: قسم الفيديوجراف
كشف أحمد الطيب شيخ الأزهر عن أسراره وسماته الشخصية التى لم يعرفها أحد، وقال "تزوجت دون حب من ابنة عمى على طريقة الزواج فى جيلى.

ووالدى ربانى تربية قاسية ليس فيها حنان، وقد ربيت أولادي تربية فيها شىء من هذا، فلم يحدث أن قبّلت ابني، لقد ربيت محمود وزينب على احترام الأب والأم، ولكنهما يجلسان معا يناقشان أمورهم، ولم أحتج يوما أن أعاملهم بالضرب أو العنف مطلقًا.
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