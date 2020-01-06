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فن

انطلاق مهرجان M.E.M.E بمشاركة فرق وسط البلد وكايروكى وشارموفرز

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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محمد نبيل
تنطلق النسخة الأولى من مهرجان M.E.M.E للموسيقى، أعظم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، على مدار3 أيام ضمن فعاليات منصة "ZED Park Presents" الترفيهية وذلك على مدار 3 أيام هي 9، 10، 11 يناير الحالي في حديقة زايد المركزية بمشاركة مجموعة من الأصوات المصرية المميزة وعدد من فرق الموسيقى البديلة مثل شارموفرز، كايروكي، وسط البلد ومروان بابلو.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول حفلات لفرق هوس ومسار إجباري من مصر وكل من أوتوستراد وآخر زفير من الأردن أما من السويد فقد جاءت فرقة طرب باند بالإضافة للمطربة الإماراتية بلقيس، أما اليوم الثاني فتقام حفلات لفرق دعسوقة ووسط البلد وشارموفرز والاختفاء من مصر، وفرق جدل وأيلول من الأردن بجانب المغني مروان بابلو.

وخلال اليوم الثالث والأخير، ستتضمن حفلات المهرجان لفرق كايروكي، "High Dam" النوبية، الميناء، شب جديد والناظر، كهارب والفنانة دينا الوديدي بالإضافة للفنان الأردني عزيز مرقة.

ومن ناحيته، أكد هيثم محمد الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز قائلا "نحن فخورون بإتاحة الفرصة أمام هذه الأصوات المصرية الجميلة المشاركة لتقديم موسيقاهم لسكان مدينة الشيخ زايد خلال النسخة الأولى من مهرجان "M.E.M.E" من خلال منصة "ZED Park Presents" الترفيهية والذي سيقام للمرة الأولى في حديقة زايد المركزية التي بدأت في التحول بالفعل إلى مقصد موسيقي وترفيهي بدءا من الشهر الحالي كما يسعدني أن أتوجه بالشكر لشركة "Nacelle" المنظمة للمهرجان والتي تعد أحدى الشركات الرائدة في مجال الموسيقى".

ويأتي انطلاق المهرجان بالتزامن مع إفتتاح ملاهي Winter Wonderland في الحديقة التي تضم أيضا مجمع Zed الرياضي الحديث الذي يحتوى على مختلف الأنشطة الرياضية مثل كرة المضرب، التنس وكرة القدم.
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