تغيير في نظام التأشيرات السياحية للإمارات لجميع الجنسيات

كشف نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تغيير نظام التأشيرات السياحية في دولة الإمارات، لتكون مدتها 5 أعوام لجميع الجنسيات.





وأعلن الشيخ محمد بن راشد، قراره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة، قائلًا «نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا، وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية».





وأضاف "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة.. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام.. لكافة الجنسيات.. نستقبل أكثر من ٢١ مليون سائح سنويا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".





وأكد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أن عام 2020 «سيكون عامًا مختلفًا لأنه عام الاستعداد للخمسين.. العام الذي نصمم فيه إمارات المستقبل».



