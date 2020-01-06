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رياضة

الخطيب يعتذر عن حفل الأفضل.. ويشكر «كاف».. ويؤكد نجاح الحدث الكبير

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
أرسل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا إلى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا بالغردقة.. وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها رئيس الأهلي، عقب عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الكابتن الخطيب تقديره الكامل للدعوة الكريمة من جانب الاتحاد الإفريقي ورئيسه، مشيرًا إلى أنه واثق بأن «كاف» سوف ينظم حدثًا رائعًا يليق بالقارة الإفريقية والقائمين على الاتحاد الإفريقي والنجوم المكرمين في هذه الاحتفالية، التي كان يتمنى المشاركة فيها.

وعبر رئيس الأهلي عن سعادته لإقامة هذه التظاهرة الرياضية على الأراضي المصرية، وبمشاركة أبنائها من الكوادر المختلفة، الذين سوف يسهمون مع زملائهم من الاتحاد الأفريقي في نجاح هذا الحدث، الذي يسعد به كل المنتمين إلى القارة السمراء.
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