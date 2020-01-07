بـ الورود وهتافات تحيا مصر.. الأقباط يستقبلون السيسي في قداس عيد الميلاد.. والرئيس يؤكد: نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف.. والبابا تواضروس: نصلي من أجلك وسلام واستقرار ونمو بلادنا

الرئيس السيسي :

نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف

علينا أن نلاحظ وننتبه لما يدور حولنا في المنطقة

البابا تواضروس الثاني: نصلي من أجل الرئيس السيسي وسلام واستقرار ونمو بلادنا مصر



تزينت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لبدء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والدبلوماسيين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.



وشهد محيط كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تشديدات أمنية من قبل قوات الأمن لتأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية، حيث ينتشر رجال الداخلية لتأمين الحضور في صلوات القداس.



وحضر الصلاة، كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام.



ودخل موكب قداسة البابا تواضروس الثانى إلى صحن الكنيسة وسط ألحان الشمامسة وبصحبته أساقفة الكنيسة المشاركين في الصلاة والأباء الكهنة والشمامسة، حيث تلوا الألحان والترانيم الخاصة بميلاد السيد المسيح.



وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وجموع الأقباط في مصر والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي – خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة – كل سنة وأنتم بخير جميعا، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وأنه أمر جميل أن نحب بعضنا البعض، وأنه كما تعودنا في الأعياد وبداية كل عام أن نحتفل معكم ونهنئكم ونقول عيد ميلاد مجيد وعام سعيد علينا جميعا.



وتابع قائلا، إن الموضوع الأول الذى أريد أن أحدثكم فيه، أنه لابد أن يكون لدينا الحرص بعلاقتنا بعضنا ببعض، وأننا إذا كنا نحب الله؛ يجب أن نحب بعضنا البعض، وأن هذه الكلمات أقولها للجميع، ويجب ألا نسمح لأي أحد أن يصنع الفتنة بيننا، وأن هذا البلد ملكنا جميعا، وأننا دائما معا وأننا جميعا واحد.



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يجب أن ننتبه إلى أي محاولة للفتن أو الوقيعة التى يريدها البعض، لافتا إلى أنه لاحظ أن المصريين قلقون، وتساءل الرئيس: لماذا القلق ونحن معا؟، وطالما أننا معا؛ لن يستطيع أحد أن يصنع معنا أي شيء"، ويجب علينا أن نلاحظ وننتبه لما يدور حولنا في المنطقة، وأنه كان من الممكن ان يكون وضعنا مثل بعض الدول، ولكن طالما أننا معا لن يستطيع أحد أن "يجرجرنا" لأي مكان، وأنه بدعوات الطيبين الله سيلهمنا بما فيه الصالح.



واستطرد الرئيس: إننا نتعامل بشرف في زمن لا يوجد فيه شرف، والله موجود ومطلع علينا وأنه لا ينصر إلا الشرفاء والأمناء والمحبين لبعضهم البعض. ونحن قادرون بفضل الله- سبحانه وتعالى-، ودعوات الطيبين، أن يلهمنا الله الصدق والبصيرة، وأن يكون لدينا الرؤية والفهم للإجراء الذي نستطيع أن نتخذه.



وفي نهاية كلمته قدم الرئيس السيسي باقة زهور لقداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدا أنه يتمنى أن تكون هذه الزهور لكل المصريين.



وحضر الصلاة أيضا مندوبين عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام ومفتى الجمهورية وعدد من الأئمة إلى جانب أعضاء مجلس النواب من بينهم سليمان وهدان وكيل المجلس، إلى جانب مجموعة من السفراء والوفود الدبلوماسية والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.



ومن جهته، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حضوره والتهنئة لجموع المصريين، وأن حضوره يفرحنا ويفرح جميع المصريين، وأننا نصلي من اجله ومن اجل مصر ومن اجل جميع المسئولين، ونصلي أيضا من أجل سلامها واستقرارها ونموها، كما نصلى من اجل مناطق الصراع في منطقتنا والعالم أجمع، وأنه يقدم الشكر إلى الله الذي يمنح جميع المصريين نعمة السلام.



وقال قداسة البابا تواضروس الثاني – في كلمته خلال عظة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة – إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قدم التهنئة بالعيد، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى يحضر الصلاة، لافتا إلى أنه تلقى تهنئة رقيقة من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق قدم خلالها التهنئة بالعيد.



كذلك قدم البابا تواضروس الشكر للوزراء الذين حضروا إلى كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بالعيد وهم، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي وزيرة التنمية المحلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وأسامة هيكل وزير الاعلام والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونيفين الكباج وزيرة التضامن لاجتماعي ومحمد القصير وزير الزراعة ومحمد منار عنبة وزير الطيار المدني، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



كما قدم الشكر لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الذين قدموا التهنئة بعيد الميلاد بالمقر البابوي بالعباسية على رأس وفد رفيع من علماء ومشايخ الأزهر، كما قدم الشكر لسفراء الدول الذين حضروا الصلاة وقدموا التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إنه عندما كسر آدم وصية الله دخلت الخطية إلى الإنسانية، وكأن خطية آدم وحواء بمثابة بذرة أثمرت شجرة ممتلئة بالضعفات والخطايا، وظهر الحقد والكراهية وكل المشاعر السلبية، وبدأت هذه المشاعر تزداد مع تزايد البشر، وبدأ الانسان يفقد إنسانيته.



وتابع قائلا، عندما ننظر إلى خريطة العالم نشاهد أعمال الشر والحروب، ونما الشر من خطية آدم وحواء ، ولكن الله محب البشر، الذى لم يكن يحتاج إلى وساطة بينه وبين الإنسان، ومن هنا جاء التجسد، فجاء السيد المسيح متجسدا لكي يقدم حب الله إلى كل أحد، وحتى يحاول أن يرجع للإنسان إنسانيته.



وأضاف أن هناك 3 أعمدة في أحداث الميلاد، يجب أن ينتبه الجميع لها، والعمود الأول منها هو أن يعيش الإنسان بالحب، والعمود الثاني أن يصنع الإنسان الخير، والعمود الثالث أن يتمتع الإنسان بالجمال.



وأشار إلى أن الإنسانية تتحقق بأن يعيش الإنسان الحب، فعندما يمارس هذا الحب ويعيشه ويقدمه، يكون هذا الحب وسيلة تتحقق بها إنسانيته، وأن الرعاة الذين كانوا يسهرون في البادية وكانوا يعيشون في حياة بسيطة رقيقة الحال. كانوا يعيشون هذا الحب، حب القطعان وحب البشر.حتى أن الله استأمنهم أن يكونوا أول من استقبل خبر الميلاد.



وأضاف: العطية الثانية هى نراها في زيارة المجوس.المجوس غرباء قدموا من الشرق وأتوا خصيصا.كانوا علماء وكانوا يبحثون في النجوم.وعندما وجدوا النجم المميز في السماء، هؤلاء تمتعوا بالخير.بمعنى أن هؤلاء المجوس كانوا جادين. وفي إصرار بالغ عرفوا مكان ميلاد المسيح بإرشاد النجم وقدموا خيرا.فجاءوا من الشرق ووصلوا إلى المزود، وقبلها تقابلوا مع الملك وقدموا هداياهم.



وتابع، نتذكر أهل بيت لحم وأهل المزود الذين استضافوا هذه المرأة الفقيرة،أمنا العذراء مريم والقديس يوسف النجار.وكانت حبلى وتريد ان تضع ابنها. ولم يكن هناك مكان في أورشليم المدينة الكبيرة ولا مكان في القرية الصغيرة إلا في هذا المزود.هؤلاء صنعوا خيرا.



ونوه إلى أن العطية الثالثة التى نشعر بها هى تذوق الجمال. ميلاد السيد المسيح مشهد جميل. ولكن أجمل ما فيه كان جوقة الملائكة التى ظهرت من السماء وغنت وأنشدت وقالت:"المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".



وحضر الصلاة أيضا، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور نيفين الكباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.