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رياضة

رسميا.. الفرنسي ديديه جوميز مديرا فنيا للإسماعيلي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:31 ص
إبراهيم عثمان وجوميز
إبراهيم عثمان وجوميز
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منتصر الرفاعى - حبيبة معتز
أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع الفرنسي ديديه جوميز، مديرا فنيا للفريق، خلفا للصربي "ميودراج يستيش".

وتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ رحيل المدرب الصربى نظرا لتراجع النتائج على المستوى المحلى.

ويملك المدرب الفرنسى صاحب الــ49 عاما سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له التتويج مع رايون الرواندى بالدوري وكأس رواندا فضلا عن الوصول لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية.

كما نال مع القطن الكاميرونى مسابقة الدورى لموسمين على التوالى وكأس الكاميرون بجانب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، فضلا عن حصد المركز الثالث فى الدور الثاني والتأهل لدور ربع النهائي من الكونفدرالية و نصف نهائي كأس الجزائر ضمن صفوف شبيبة قسنطينة.

وحصد جوميز لقب الدورى الغينى مع فريق حوريا إضافة لقيادتهم للوصول لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية 2019-2020.
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