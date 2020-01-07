طريقة عمل حمص الشام أفضل من الجاهز وأسرار تحضيره

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حمص الشام كالمحترفين، بمذاق لا يقاوم، يناسب البرد خلال هذه الأيام .
مقادير حمص الشام :
2 كوب حمص مسلوق أو كمبوت
بصلة مفرومة
2 ثمرة طماطم مكعبات
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
1 ونصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
عصير ليمون
ملح
فلفل أسود
كزبرة جافة
كمون
شطة ناعمة
ماء حسب الحاجة
ليمون
طريقة تحضير حمص الشام :
* يشوح البصل والطماطم والثوم في الزيت على النار
* يضاف الماء وعصير الليمون والصلصة والكمون والكزبرة والشطة والملح والفلفل الأسود
* يضاف الحمص ويقلب كل الخليط
* تصب في الأكواب وتزين بقطع الليمون
مقادير حمص الشام :
2 كوب حمص مسلوق أو كمبوت
بصلة مفرومة
2 ثمرة طماطم مكعبات
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
1 ونصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
عصير ليمون
ملح
فلفل أسود
كزبرة جافة
كمون
شطة ناعمة
ماء حسب الحاجة
ليمون
طريقة تحضير حمص الشام :
* يشوح البصل والطماطم والثوم في الزيت على النار
* يضاف الماء وعصير الليمون والصلصة والكمون والكزبرة والشطة والملح والفلفل الأسود
* يضاف الحمص ويقلب كل الخليط
* تصب في الأكواب وتزين بقطع الليمون