طريقة عمل حمص الشام أفضل من الجاهز وأسرار تحضيره

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حمص الشام كالمحترفين، بمذاق لا يقاوم، يناسب البرد خلال هذه الأيام .



مقادير حمص الشام :



2 كوب حمص مسلوق أو كمبوت

بصلة مفرومة

2 ثمرة طماطم مكعبات

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

1 ونصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

كزبرة جافة

كمون

شطة ناعمة

ماء حسب الحاجة

ليمون



طريقة تحضير حمص الشام :



* يشوح البصل والطماطم والثوم في الزيت على النار



* يضاف الماء وعصير الليمون والصلصة والكمون والكزبرة والشطة والملح والفلفل الأسود



* يضاف الحمص ويقلب كل الخليط



* تصب في الأكواب وتزين بقطع الليمون