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مرأة

طريقة عمل حمص الشام أفضل من الجاهز وأسرار تحضيره

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:00 ص
حمص الشام
حمص الشام
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حمص الشام كالمحترفين، بمذاق لا يقاوم، يناسب البرد خلال هذه الأيام .

مقادير حمص الشام :

2 كوب حمص مسلوق أو كمبوت
بصلة مفرومة
2 ثمرة طماطم مكعبات
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
1 ونصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
عصير ليمون
ملح
فلفل أسود
كزبرة جافة
كمون
شطة ناعمة
ماء حسب الحاجة
ليمون

طريقة تحضير حمص الشام :

* يشوح البصل والطماطم والثوم في الزيت على النار

* يضاف الماء وعصير الليمون والصلصة والكمون والكزبرة والشطة والملح والفلفل الأسود

* يضاف الحمص ويقلب كل الخليط

* تصب في الأكواب وتزين بقطع الليمون
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