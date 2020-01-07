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رياضة

إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح بـ حفل الأفضل في إفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أكد مصدر باللجنة المنظمة لحفل الأفضل فى إفريقيا، أن كل ترتيبات استقبال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أُلغيت؛ وذلك بعد أن تم إلغاء رحلة الطائرة التى كان مقررا إقلاعها من مطار لندن "هيثرو"، لتقل الثنائي صلاح ورياض محرز، بعد طائرة ماني التي وصلت بالفعل، ومع اعتذار "محرز" رسميا، وعدم سفر "صلاح" أصبحت الأمور أكثر وضوحا بعدم حضور صلاح للحفل.

ووصل جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري، والمدرب العالمي أرسين فينجر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية، إلى مطار الغردقة الدولي؛ لحضور حفل الكاف الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة سهل حشيش بالغردقة.

وكان ساديو ماني، لاعب ليفربول والمنتخب السنغالي لكرة القدم، والمرشح الأوفر حظا للحصول على جائزة أحسن لاعب في إفريقيا، وصل إلى الغردقة، مساء أمس، على متن طائرة خاصة، رفقة عدد من ضيوف حفل الكاف، واتجه بسيارة خاصة إلى منتجع سهل حشيش، وسط إجراءات أمنية مشددة.
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