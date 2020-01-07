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أخبار العالم

القبض على المتسببين في حرائق الغابات بأستراليا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الشرطة الاسترالية إلقاء القبض على 20 شخصا، لقيامهم بإشعال النيران في الغابات عن قصد، ما تسبب في الحرائق التي تشهدها البلاد.

وكانت الشرطة اتهمت 53 شخصًا بعدم الامتثال بالحظر الشامل للحرائق، واتُهمت 47 آخرين بإلقاء سيجارة مشتعلة أو عود كبريت على الأرض، وفق ما نقلته صحيفة ديلي بيست.

وقد يواجه بعض الجناة عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والقتل الخطأ.

وتستمر الحرائق الضخمة التي تشهدها أستراليا، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 20 شخصا، ودمار آلاف المنازل، وموت الكثير من الحيوانات.

ووصفت منظمات حقوق الإنسان ودول العالم هذه الحرائق، بالأضخم والأعنف في العالم، بسبب الآثار الخطيرة التي تسببت فيها على البيئة، بالإضافة إلى تسببها في انقراض أعداد كبيرة من الحيوانات.
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