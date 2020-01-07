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عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:33 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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آيات أحمد
سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020 في مصر، ارتفاعا ملحوظا ، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 692 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب الاثنين قبل الماضي 657 جنيها لعيار 21 بزيادة 35 جنيها و 672 الاثنين الماضي ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 7- 1 – 2020.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 7- 1 – 2020 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 585 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 683 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 781 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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