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محافظات

تفريغ 63000 طن قمح فرنساوى وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 18 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة WADI ALARISH القادمة من فرنسا والتى ترفع علم مصر و يبلغ طولها 225 مترا والغاطس 14 مترا؛ وذلك لتفريغ 63000 طن قمح فرنساوى بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التموينية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين. 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل من الميناء عبر وسائل النقل المختلفة السكك الحديدية وسيارات النقل مما يساهم فى وصول القمح المستورد فى أقل فتره زمنية إلى صوامع التخزين بأنحاء الجمهورية .
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