الأفضل داخل القارة.. أرقام تؤكد أحقية طارق حامد بالتتويج باللقب الغالي

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل جائزة الأفضل فى إفريقيا لعام 2019، بمدينة الغردقة فى سهل حشيش، والمقرر لها التاسعة مساء.



ويتواجد نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، ضمن الثلاثى المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، والتى يتنافس عليها كل من الجزائرى يوسف البلايلى، والتونسى أنيس البدرى، بالإضافة لـ طارق حامد.



واعتذر كل من البلايلي وأنيس البدري، عن الحضور لحفل جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2019، ومن المقرر وصول طارق حامد إلى مدينة الغردقة فى الساعات القليلة المقبلة، وأشارت بعض التسريبات إلى تتويج الجزائرى يوسف البلايلى بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وسيتم التأكد من صحة هذه الأخبار اليوم في تمام التاسعة مساءً.



ويستعرض "صدى البلد" فى التقرير التالى بالأرقام، ماذا قدم طارق حامد خلال عام 2019، ليكون مرشح لحصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا على النحو التالى:



أرقام طارق مع الزمالك على الصعيد المحلى:



شارك طارق حامد في 27 مباراة مع الزمالك فى عام 2019 ونجح في الفوز بلقب كأس مصر.



لعب طارق حامد 23 مباراة في الدوري المصري بينهم 17 لقاء من الموسم الماضي.



وخاض 4 مباريات في مسابقة كأس مصر بينهم 3 في الموسم الماضي.



وأخيرا لعب طارق حامد مباراة السوبر المصري والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، وشارك حامد في جميع المباريات المحلية بصورة كاملة.



حيث لعب طارق 17 مباراة من الموسم الماضي في الدوري المصري وفاز فريقه في 8 منهم وتعادل 6 مرات وخسر الزمالك في 3 لقاءات، نجح فى تسجيل هدفين وصنع مثلهما.



إحصائيات حامد على الصعيد القارى:



شارك طارق حامد بشكل رئيسى تتويج الزمالك بلقبه القاري الأول بعد غياب 16 عامًا بفوز الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ظهر دور طارق حامد بشدة مع الزمالك في المرحلة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية بعدما أصيب فرجاني ساسي نجم الوسط في إياب ربع النهائي بعد 16 دقيقة فقط أمام حسنية أغادير.



ولكن ذلك لم يؤثر على خط وسط الزمالك في ظل وجود طارق حامد، ولم تتلق شباك الفريق في آخر 5 مباريات سوى هدف وحيد أمام نهضة بركان في ذهاب المباراة النهائية بالمغرب.



وشارك طارق حامد في 13 مباراة بالكونفدرالية عام 2019 وخاضهم بصورة كاملة وحقق الزمالك الفوز في 4 منهم وتعادل 7 مرات بينما خسر مرتين.



أما في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم شارك طارق في 4 مباريات مع الزمالك كاملين وفاز الفريق مرتين وتعادل مرة وخسر مثلها.

وتوج مع الزمالك ببطولة كأس السوبر المصرى السعودى.



أرقام طارق مع منتخب مصر:



شارك طارق حامد مع منتخب مصر في 11 مباراة عام 2019 بينهم 5 مباريات ودية.



خاض طارق حامد مع الفراعنة 4 مباريات فى بطولة أمم إفريقيا كما شارك في مباراتي تصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.



لعب طارق حامد 6 مباريات بصورة كاملة مع المنتخب عام 2019.