لخضر بلومي يكشف لـ صدى البلد أسباب غيابه عن حفل الأفضل في أفريقيا

اعتذر لخضر بلومي أسطورة منتخب الجزائر لكرة القدم عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا عن عام 2019 التي تستضيفها مصر في مدينة الغردقة.



وقال لخضر بلومي لـ صدى البلد إنه كان ينهي استعداداته لحضور الحفل إلا أن مرض زوجته المفاجئ حال دون حضور حفل الأفضل في أفريقيا ومباراة الأساطير التي أقيمت أمس تحت سفح الأهرامات.



وينافس النجم المصري محمد صلاح زميله في ليفربول ساديو ماني الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بينما ينافس طارق حامد نجم الزمالك يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.



يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أخر مرتين على التوالي.