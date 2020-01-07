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فن

اللص سورى الجنسية | تعليق صادم من كندة علوش على اقتحام منزل نانسي عجرم

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أثار حادث اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، ونتج عنه مقتل اللص على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، ونتج عن التركيز على جنسية اللص الكثير من التراشق بين أبناء الشعبين السورى واللبنانى.

وعلقت الفنانة السورية كندة علوش على الواقعة، مؤكدة أن جنسية المتهم لا تعطي أي دلالة لأي شيء، وأنه لا ينبغي لوسائل الإعلام أن تستخدم جنسية المتهم للإشارة لأمور بعينها.

وكتبت عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: "لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونيًا ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه".

وتابعت: "أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير بتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطر كبير ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعي بصياغة الخبر".
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