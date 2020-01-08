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رياضة

أول تعليق من CAF على عدم حضور محمد صلاح حفل الأفضل في إفريقيا 2019

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:06 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو أبوبكر
أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك اللاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة لم يرسلوا أي خطاب اعتذار لـ"كاف" بشأن حفل الأفضل.

وقال أحمد أحمد في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الحفل "ليس لدي تعليق على عدم حضور صلاح ومحرز، عليكم بسؤالهم عن سبب عدم التواجد".

ولم يكشف محمد صلاح عن سبب عدم حضوره لحفل "كاف" بينما يشارك رياض محرز في مباراة مع ناديه بكأس كاربايو.

واختتم أحمد أحمد تصريحاته قائلا "لم يرسل أي أحد خطاب اعتذار عن عدم الحضور كنوع من التقدير للكاف".

ولم يحضر الثنائي صلاح ومحرز لمدينة الغردقة للتواجد في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في أفريقيا عام 2019، وكذلك اللاعبة النيجيرية التي توجت بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا.

الجدير بالذكر، أن السنغالي ساديو ماني توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، متفوقا على محمد صلاح ساديو ماني.
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