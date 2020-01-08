البنتاجون: الهجمات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن إصابة العراقيين فقط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، أسفرت عن إصابات بين العراقيين فقط.





ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، مشيرة إلى أن الحرس الثوري الإيراني هدد إسرائيل كونها حليف للولايات المتحدة.



