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أخبار العالم

البنتاجون: الهجمات الصاروخية الإيرانية أسفرت عن إصابة العراقيين فقط

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:00 ص
الهجمات الصاروخية
الهجمات الصاروخية الإيرانية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، أسفرت عن إصابات بين العراقيين فقط.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، مشيرة إلى أن الحرس الثوري الإيراني هدد إسرائيل كونها حليف للولايات المتحدة.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن هناك استنفارا إسرائيليا عامًّا لدى سلاح الجو وبطاريات اعتراض الصواريخ، وذلك عقب الهجوم الإيراني، الليلة، على قاعدتين عسكريتين، تستضيفان قوات أمريكية وقوات من التحالف لمحاربة داعش في العراق.
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