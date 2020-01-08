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أخبار البلد

شعراوى يطالب محافظ الدقهلية بالإسراع في تنفيذ مشروعات الطرق والصرف.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:31 ص
اجتماع وزير التنمية
اجتماع وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية
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ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات التى تقوم بها المحافظة خلال الفترة الحالية، فيما يخص تطوير الأسواق والمواقف العشوائية ومنع الإشغالات والتكدس المروري فى بعض مدن المحافظة.

كما تم أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى ومشروعات تنمية البنية التحتية المعلومات وميكنة الخدمات بالمحافظة بما يساعد فى تحسين الخدمات التى تقدمها كافة القطاعات الخدمية للمواطنين.

كما تم بحث اللواء شعراوى مع أيمن مختار جهود المحافظة فى استكمال مشروعات تطوير ورصف الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، والجهود التى تقوم بها المحافظة لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

كما تابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة فيما يخص البنية التحتية المقرر إقامتها والشركات العاملة فيما يخص عملية تدوير المخلفات، وكذا الجهود الجارية لتطهير بحيرة المنزلة لإعادتها لسابق عهدها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة والإسراع فى تنفيذ مشروعات الخاصة بالطرق والصرف الصحى.
شعراوى يطالب محافظ الدقهلية بالإسراع في تنفيذ مشروعات الطرق والصرف.. صور
شعراوى يطالب محافظ الدقهلية بالإسراع في تنفيذ مشروعات الطرق والصرف.. صور
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