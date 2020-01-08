بعد القصف الإيراني.. أمريكا تحذر رعاياها في الأردن

طالبت السفارة الأمريكية في الأردن، موظفيها ومواطنيها، بتجنب التحركات غير الضرورية خارج المنازل صباح اليوم الأربعاء، وإبقاء الأطفال في المنزل وعدم توجههم إلى المدارس.



ووفقًا لصحيفة "الغد" الأردنية، تأتي تلك التحذيرات، بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد قواعد عسكرية أمريكية في العراق.



ووجهت السفارة لموظفي الحكومة الأمريكية، مجموعة من الإرشادات للتعامل وفقها خلال الوقت الراهن، وهي الابتعاد عن الأضواء، وأن يكون الشخص على بينة من محيطه، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، ومراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة بهم، والحصول على مستندات السفر محدثة، وإبقاؤها في أماكن يمكن الوصول إليها بسهولة.



يأتي ذلك عقب تبني الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق أحدهما قاعدة عين الأسد، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وحذّر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

