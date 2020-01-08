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اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع 24 جنيها بأول أسبوع في 2020

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:02 م
اسعار الذهب ترتفع
اسعار الذهب ترتفع 24 جنيها
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محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 24 جنيها للجرام خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، وسط التوترات الدولية التي تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2020 نحو 709 جنيهات (بدون مصنعية)، مقابل سعر 685 جينها يوم الأربعاء 1-1-2020.

وتتزايد أسعار الذهب بشكل مطرد بالتزامن مع تصاعد الأزمة الدولية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني وضرب إيران قواعد أمريكية في العراق.

أسعار الذهب ارتفعت بشكل مفاجئ، اليوم الأربعاء، بنحو 2% مقتربة من سعر 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قواعد في العراق تستضيف قوات أميركية، حسب سكاي نيوز عربية.

وبحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1585.80 دولار للأوقية، وفق "رويترز".

وقالت مارغريت يانج يان، محللة السوق لدى "سي.ام.سي ماركتس" المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود.

وأضاف "هذه (الهجمات الإيرانية) تغذي حتما الطلب على الملاذات الآمنة، وليس الذهب فحسب بل الين أيضا، بينما تتعرض الأسهم لبيع كثيف".
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