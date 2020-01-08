AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد | الجمهور يطالب خالد النبوي بالاستمرار في تقديم أعماله المتميزة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:03 م
خالد النبوى
خالد النبوى
Advertisements
سعيد فراج
حرص الفنان خالد النبوي على متابعة ردود فعل الجمهور حول فيلمه الجديد "يوم وليلة" ، حيث فوجئ الجمهور أمس "الثلاثاء" بوجود "النبوي" معهم داخل قاعة سينما كايرو فيستيفال في حفل السادسة مساء ، كما فوجئ رودا سينما سيتي ستارز بوجوده معهم داخل قاعة العرض ، ودار نقاش بينهم ، طلب الجمهور خلاله منه بضرورة الاستمرار في تقديم نوعية الاعمال التي يقدمها ، وقالوا له "اوعى تعمل حاجة عكس اللي أنت بتعمله" ، بينما قال لهم "خالد" :"هفضل أعمل اللي انا مصدقه طول ما أنا لاقي جمهور زيكم".

ويواصل الفنان خالد النبوي اليوم "الاربعاء" جولاته لمشاهدة فيلمه الجديد "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثالث علي التوالي ، حيث يحضر الفيلم في السادسة مساء بسينما نايل سيتي ، بينما يشاهده في التاسعة مساء بسينما جالاكسي.

وكان الفيلم قد بدأ عرضه رسميا "الاثنين" الماضي، فيما أقيم العرض الخاص الاحد الماضي بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لم أدخلها كمواطن لبناني.. كارلوس غصن يعتذر عن زيارة إسرائيل

حقيقة مقتل 80 جنديا أمريكيا فى هجوم إيران.. فريدمان يكشف مفاجأة

بعد دقائق من نشر الخبر.. كونا تنفي سحب القوات الأمريكية من قاعدة عسكرية في الكويت وتعلن اختراق حسابها

عاجل.. الكويت تنفي انسحاب القوات الأمريكية وتعلن اختراق حساب وكالة أنبائها

تركيا تطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا.. أردوغان يتراجع بعد اجتماع بوتين

ليرسلوا أبنائهم أولا.. الشارع التركي يوجه صفعة قوية لأردوغان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين

منظر جمالي.. الطيور المهاجرة تودع محميات الفيوم إلى أوروبا