شاهد | الجمهور يطالب خالد النبوي بالاستمرار في تقديم أعماله المتميزة

حرص الفنان خالد النبوي على متابعة ردود فعل الجمهور حول فيلمه الجديد "يوم وليلة" ، حيث فوجئ الجمهور أمس "الثلاثاء" بوجود "النبوي" معهم داخل قاعة سينما كايرو فيستيفال في حفل السادسة مساء ، كما فوجئ رودا سينما سيتي ستارز بوجوده معهم داخل قاعة العرض ، ودار نقاش بينهم ، طلب الجمهور خلاله منه بضرورة الاستمرار في تقديم نوعية الاعمال التي يقدمها ، وقالوا له "اوعى تعمل حاجة عكس اللي أنت بتعمله" ، بينما قال لهم "خالد" :"هفضل أعمل اللي انا مصدقه طول ما أنا لاقي جمهور زيكم".



ويواصل الفنان خالد النبوي اليوم "الاربعاء" جولاته لمشاهدة فيلمه الجديد "يوم وليلة" مع الجمهور لليوم الثالث علي التوالي ، حيث يحضر الفيلم في السادسة مساء بسينما نايل سيتي ، بينما يشاهده في التاسعة مساء بسينما جالاكسي.



وكان الفيلم قد بدأ عرضه رسميا "الاثنين" الماضي، فيما أقيم العرض الخاص الاحد الماضي بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.



يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.



