ابن غادة عادل يخوض ثاني تجاربه الفنية بفيلم دى حكاية

يستعد عبد الله الهواري "بودي" ابن النجمة غادة عادل، والمخرج مجدى الهوارى لخوض تجربته الثانية في السينما وذلك من خلال فيلم " دى حكاية " الذي يلعب فيه دور البطولة .

فيلم دى حكاية فيلم قصير مدته ١٥ دقيقة وتدور قصته حول دكتور أبحاث يكتشف أن زوجته تخونه وتعمل جاسوسة ويحدث مفارقات في القصة.

الفيلم بطوله بودي الهواري ، سام عادل، ادهم السداوي، آدم يحيي ، سليم الهجرسي ومن إنتاج شركة أدفيس وإخراجي بودي الهواري.