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فن

ابن غادة عادل يخوض ثاني تجاربه الفنية بفيلم دى حكاية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:34 م
عبد الله الهواري
عبد الله الهواري
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آيه عاطف
يستعد عبد الله الهواري "بودي" ابن النجمة غادة عادل، والمخرج مجدى الهوارى لخوض تجربته الثانية في السينما وذلك من خلال فيلم " دى حكاية " الذي يلعب فيه دور البطولة .
فيلم دى حكاية فيلم قصير مدته ١٥ دقيقة وتدور قصته حول دكتور أبحاث يكتشف أن زوجته تخونه وتعمل جاسوسة ويحدث مفارقات في القصة.
الفيلم بطوله بودي الهواري ، سام عادل، ادهم السداوي، آدم يحيي ، سليم الهجرسي ومن إنتاج شركة أدفيس وإخراجي بودي الهواري.
يذكر أن بودي قدم في أولى تجاربه الفنية فيلم "العفريت" الذي أشاد به الجمهور وتوقعوا له مستقبل ناجح.
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