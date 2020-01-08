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ديني

منذ 50 عاما.. مؤذن كفيف يستدل على طريقه بحبل مربوط من بيته إلى المسجد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:56 م
الشيخ علي الزين في
الشيخ علي الزين في طريقه مستخدمًا الحبل المربوطا للمسجد
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عبدالله سليم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا لمؤذن سوداني كفيف حقق رقمًا قياسيا في المداومة على رفع الأذان لمدة 50 عامًا بقرية في إحدى ولايات السودان.

وذكر حساب يدعى جابر محمد، أن المؤذن يستخدم حبلًا مربوطًا بين منزله والمسجد لتسهيل وصوله.

وبحسب موقع النيلين السوادني، قال «عوض عرجاوي» صحفي سوداني،: إن الشيخ علي الزين، مؤذن مسجد قرية أم متيلو بالضفة الغربية لنهر عطبرة بولاية نهر النيل منطقة سيدون بمحلية الدامر، ظل مداومًا علي رفع الأذان في مواقيت الصلاة بالرغم من فقدانه نعمة البصر حيث يستخدم الحبل كوسيلة للذهاب للمسجد الذي يبعد من منزله حوالي 300 متر.

وأضاف عرجاوي «يفعل ذلك حتى الآن دون انقطاع لما يقارب الـ50 عامًا .. الآن يبلغ من العمر 77 عاما ولديه أسرة من البنين والبنات والأحفاد».
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