AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منافس الأهلي | النجم الساحلي يقيد سليماني كوليبالي في قائمته الإفريقية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:41 م
سليماني كوليبالي
سليماني كوليبالي
Advertisements
محمد رشاد
أعلن الجهاز الفني للنجم الساحلي التونسي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، إضافة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق، إلي القائمة الإفريقية.

النجم الساحلي يتواجد في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، بجوار الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتنينوم الزيمبابوي.

ووفقا للصفحة الرسمية لنادي النجم الساحلي، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إضافة سليماني كوليبالي في القائمة الإفريقية".

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت هناك أزمة في قيد سليماني كوليبالي بسبب استحقاق الأهلي للغرامة الموقعة على اللاعب بعد هروبه من الفريق المصري في عام 2017.

في شهر أكتوبر الماضي، أعلن النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي.

يذكر أن النجم الساحلي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ويأتي الأهلي في الوصافة بنفس الرصيد، بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثالث، ويتذيل الترتيب بلاتينيوم بدون نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء أزمته مع الأهلي.. كوليبالي يشارك للمرة الأولى مع النجم الساحلي

الهلال السوداني يقترب من ضم مدافع الأهلي السابق

جاريدو يستعيد ثنائي النجم الساحلي لمواجهة الأهلي.. والهارب ينتظر مصيره

كوليبالي يكشف لـ جاريدو نقاط ضعف الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي بدوري الأبطال

أخبار الرياضة.. كوليبالي يكشف لـ جاريدو نقاط ضعف الأهلي.. ليفربول يواجه خطر الطرد من دوري أبطال أوروبا

أزمة في النجم الساحلي واللاعبون يضربون عن التدريبات| تفاصيل

ترشيحاتنا

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

وسط تقدم الجيش الليبي.. حفتر يلتقي كونتي في زيارة مفاجئة إلى روما

ترامب يعلن: هكذا سنعاقب إيران على الضربة الصاروخية لـ قواتنا

خالد الجندي يوضح كفارة الحنث في الحلف بالمصحف .. فيديو

فرحة بين أهالي الجيزة بعد ترشح «أبو العينين» لانتخابات مجلس النواب

بعد الهجوم على القواعد الأمريكية.. ترامب: سنرد على إيران بهذه الطريقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم

أمير عزمي: التسرع فى قراراتي أضر بتجربتي الاحترافية.. صور

صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته