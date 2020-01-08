منافس الأهلي | النجم الساحلي يقيد سليماني كوليبالي في قائمته الإفريقية

أعلن الجهاز الفني للنجم الساحلي التونسي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، إضافة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق، إلي القائمة الإفريقية.



النجم الساحلي يتواجد في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، بجوار الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتنينوم الزيمبابوي.



ووفقا للصفحة الرسمية لنادي النجم الساحلي، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إضافة سليماني كوليبالي في القائمة الإفريقية".



ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وكانت هناك أزمة في قيد سليماني كوليبالي بسبب استحقاق الأهلي للغرامة الموقعة على اللاعب بعد هروبه من الفريق المصري في عام 2017.



في شهر أكتوبر الماضي، أعلن النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي.



يذكر أن النجم الساحلي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ويأتي الأهلي في الوصافة بنفس الرصيد، بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثالث، ويتذيل الترتيب بلاتينيوم بدون نقاط.