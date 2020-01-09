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ثقافة

نفرتيتي ملكة وفرعونة مصر.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ينظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "نفرتيتي: ملكة وفرعونة مصر"، يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020 في تمام الواحدة ظهرًا، بقاعة الاجتماعات (C)، بمركز المؤتمرات بالمكتبة. يُلقي المحاضرة الدكتور إيدن دودسون، الأستاذ بجامعة بريستول، بالمملكة المتحدة.

تُلقي المحاضرة الضوء على نفرتيتي، زوجة أخناتون "الملك الهرطقي"؛ كونها واحدةً من أكثر الشخصيات المعروفة في تاريخ مصر القديم. وبالرغم من هذا فإن الحقائق المثبتة بشأنها نادرة، ويعد تقريبًا كلُّ جانب من جوانب حياتها موضعًا للنقاش والجدال المستمر؛ إذ أشارت البحوث الجارية إلى أنها كانت امرأة ذات أهمية استثنائية. فقد كانت إلهة للموتى، وقضت السنوات الأخيرة من حياتها كفرعون؛ تحكم نيابة عن توت عنخ أمون الصغير، الذي من المحتمل أن يكون ولدها.

وتتناول المحاضرة أيضًا بعض الأساطير التي نشأت حول حياتها المهنية، كما تستكشف كيف أصبحت واحدة من أكثر النساء شهرة وأهمية في التاريخ.
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